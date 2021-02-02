Чемпионат Португалии 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Спортинг» вырвал победу над «Бенфикой» в компенсированное время

02 Февраля 2021, 08:03,

Евро-Футбол.Ру

В рамках 16-го тура чемпионата Португалии состоялся поединок между лиссабонскими грандами - «Спортинг» на своем поле принимал «Бенфику». Хозяева отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол на 92-й минуте забил Луис Матеус.

После 16 туров Примейры «Спортинг» набрал 42 очка и лидирует в турнирной таблице. «Бенфика» (33) располагается на четвертой позиции.

Протокол игры  
Спортинг Л 1:0 Бенфика
(1:0) Луис Матеус II 90'    
Адан Антонио Нету Луиш   40' Коатес Себастьян Феддал Зу Порро Педро Луис Матеус II Мариу Жоау   61' (Пальинья Жоау (   61') Гонсалвес Педро   90' (Браганса Даниэл (   90') Мендеш Нуну Сантуш Нуну II   60' (Кабрал Жоване (   60') Томаш Тьягу   15'   74' (Бруно Табата (   74'   90')
Запасные: Машимиану Луиш Фернандеш Желсон II Куарежма Эдуарду Инасиу Гонсалу Антунеш Виторину
Влаходимос Одиссей Отаменди Николас   53' Жардел Нивалдо   11' (Габриэл III (   11'   79') Вертонген Ян Жилберто Жуниор   13' Силва Рафа Пицци Луиш   75' Вайгль Юлиан   16' Гримальдо Алехандро   79' (Сеферович Харис (   79') Нуньес Дарвин   79' (Тавареш Нуну (   79') Серви Франко   64' (Адель Таарабт (   64')
Запасные: Шикинью Франциску Педриньо II Рамуш Гонсалу Свилар Миле Гонсалвеш Диогу
02 февраля. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).

 
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бенфика, Спортинг Лиссабон
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
Пирло могут уволить, но «Ювентусу» для начала важно решить другой вопрос
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
«Реал» проиграл «Леванте», проведя весь матч в меньшинстве
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Всё для «Сити»: «Манчестер Юнайтед» не одолел «Арсенал» и сильно снизил свои шансы на чемпионство
Ибрагимовичу грозит 10-матчевая дисквалификация
Ибрагимовичу грозит 10-матчевая дисквалификация
Шикарные дома, в которых живёт Роналду: от Мадейры до Турина
Шикарные дома, в которых живёт Роналду: от Мадейры до Турина