«Спортинг» вырвал победу над «Бенфикой» в компенсированное время

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02 Февраля 2021, 08:03,
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В рамках 16-го тура чемпионата Португалии состоялся поединок между лиссабонскими грандами - «Спортинг» на своем поле принимал «Бенфику». Хозяева отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол на 92-й минуте забил Луис Матеус.
После 16 туров Примейры «Спортинг» набрал 42 очка и лидирует в турнирной таблице. «Бенфика» (33) располагается на четвертой позиции.
Протокол игры
|Спортинг Л
|1:0
|Бенфика
|(1:0) Луис Матеус II 90'
Адан Антонио • Нету Луиш • 40'Коатес Себастьян • Феддал Зу • Порро Педро • Луис Матеус II • Мариу Жоау 61' ( Пальинья Жоау ( 61') • Гонсалвес Педро 90' ( Браганса Даниэл ( 90') • Мендеш Нуну • Сантуш Нуну II 60' ( Кабрал Жоване ( 60') • Томаш Тьягу 15' 74' ( Бруно Табата ( 74' ) 90'
Запасные: Машимиану Луиш • Фернандеш Желсон II • Куарежма Эдуарду • Инасиу Гонсалу • Антунеш Виторину
Влаходимос Одиссей • Отаменди Николас • 53'Жардел Нивалдо 11' ( Габриэл III ( 11' ) • 79'Вертонген Ян • Жилберто Жуниор • 13'Силва Рафа • Пицци Луиш • 75'Вайгль Юлиан • 16'Гримальдо Алехандро 79' ( Сеферович Харис ( 79') • Нуньес Дарвин 79' ( Тавареш Нуну ( 79') • Серви Франко 64' ( Адель Таарабт ( 64')
Запасные: Шикинью Франциску • Педриньо II • Рамуш Гонсалу • Свилар Миле • Гонсалвеш Диогу
02 февраля. Стадион "Жозе Алваладе" (Лиссабон).
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Бенфика, Спортинг Лиссабон