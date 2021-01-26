Халк получил предложения из Турции и Португалии

Бразильский нападающий Халк имеет предложения из чемпионатов Турции и Португалии, рапортует посредством «Твиттера» журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, предложить работу 34-летнему форварду готовы стамбульский «Бешикташ» и «Порту», за который игрок выступал с 2008-го по 2012-й год.

Клубы уже вступили в переговоры с агентом Халка. Главное условие, которое выдвинула сторона бразильца, - контракт не менее чем на 1,5 сезона.

В настоящий момент бразилец находится в статусе свободного агента. Последним его клубом был китайский «Шанхай СИПГ».

В прошлом сезоне Халк сыграл 16 матчей в чемпионате Китая, забил шесть голов и сделал шесть ассистов.