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Халк получил предложения из Турции и Португалии

26 Января 2021, 10:13,

LiveSport.Ru

Бразильский нападающий Халк имеет предложения из чемпионатов Турции и Португалии, рапортует посредством «Твиттера» журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, предложить работу 34-летнему форварду готовы стамбульский «Бешикташ» и «Порту», за который игрок выступал с 2008-го по 2012-й год.

Клубы уже вступили в переговоры с агентом Халка. Главное условие, которое выдвинула сторона бразильца, - контракт не менее чем на 1,5 сезона.

В настоящий момент бразилец находится в статусе свободного агента. Последним его клубом был китайский «Шанхай СИПГ».

В прошлом сезоне Халк сыграл 16 матчей в чемпионате Китая, забил шесть голов и сделал шесть ассистов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Порту, Бешикташ, Халк, Трансферы футбола - зима 2021
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