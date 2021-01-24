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​Экс-защитнику «Зенита» не хватило медали на награждении после выигрыша Кубка португальской лиги

24 Января 2021, 09:30,

Динамо Москва

Луиш Нету на протяжении четырёх сезонов играл за «Зенит», поэтому его прекрасно знают российские болельщики. В настоящий же момент португалец защищает цвета лиссабонского «Спортинга». В субботу команда завоевала Кубок лиги, обыграв в финале «Брагу» (1:0).

Во время церемонии награждения произошёл необычный эпизод – Луишу Нету не хватило медали. Защитник находился ближе к концу очереди за наградами, которых было только 40. Футболисту не дали медаль, чтобы без награды не остались главный тренер Рубен Аморим и капитан команды Себастьян Коатес, которые замыкали состав победителей.

После игры Нету был в хорошем настроении. Футболист выразил уверенность, что он всё же получит медаль.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спортинг Лиссабон, Луиш Нету
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