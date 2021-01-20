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«Порту» едва не вышел в финал Кубка лиги, но на последних минутах проиграл «Спортингу»

20 Января 2021, 00:56,

Евро-Футбол.Ру

«Спортинг» с «Порту» определили первого финалиста Кубка лиги. Игра получилась более-менее равной. До 79-й минуты счёт не был открыт, но затем события развивались стремительно. Гости после гола Мусса Марега недолго вели в счете, Жоване Кабрал сравнял счет, а на четвертой компенсированной минуте вовсе принес лиссабонцам победу - 2:1.

Второй финалист определится в паре «Бенфика» - «Брага».

Протокол игры  
Спортинг Л 2:1 Порту
    79' Марега Мусса (0:1)
(1:1) Кабрал Жоване 86'    
(2:1) Кабрал Жоване 90'    
Адан Антонио Феддал Зу Коатес Себастьян Порро Педро Пальинья Жоау   85' (Браганса Даниэл (   85') Мариу Жоау   69' (Луис Матеус II (   69') Гонсалвес Педро Антунеш Виторину   85' (Плата Гонсало (   85') Сантуш Нуну II Томаш Тьягу   77' (Кабрал Жоване (   77') Инасиу Гонсалу
Запасные: Машимиану Луиш Борха Кристиан Куарежма Эдуарду
Кошта Диогу Пепе Кеплер Лейте Диогу Занузи Зайду   79' (Манафа Вилсон (   79') М'Бемба Шансель Урибе Матеус Груйич Марко Корона Хесус   85' (Нану Гомеш (   85') Марега Мусса   84' (Мартинес Антонио III (   84') Мариу Жоау III   90' (Виейра Фабиу (   90') Андерсон Фелипе
Запасные: Марчесин Агустин Ромариу Сарр Маланг Н'Диайе Мамаду
19 января.

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Порту, Спортинг Лиссабон
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