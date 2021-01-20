«Порту» едва не вышел в финал Кубка лиги, но на последних минутах проиграл «Спортингу»

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20 Января 2021, 00:56,
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«Спортинг» с «Порту» определили первого финалиста Кубка лиги. Игра получилась более-менее равной. До 79-й минуты счёт не был открыт, но затем события развивались стремительно. Гости после гола Мусса Марега недолго вели в счете, Жоване Кабрал сравнял счет, а на четвертой компенсированной минуте вовсе принес лиссабонцам победу - 2:1.
Второй финалист определится в паре «Бенфика» - «Брага».
Протокол игры
|Спортинг Л
|2:1
|Порту
|79' Марега Мусса (0:1)
|(1:1) Кабрал Жоване 86'
|(2:1) Кабрал Жоване 90'
Адан Антонио • Феддал Зу • Коатес Себастьян • Порро Педро • Пальинья Жоау 85' ( Браганса Даниэл ( 85') • Мариу Жоау 69' ( Луис Матеус II ( 69') • Гонсалвес Педро • Антунеш Виторину 85' ( Плата Гонсало ( 85') • Сантуш Нуну II • Томаш Тьягу 77' ( Кабрал Жоване ( 77') • Инасиу Гонсалу
Запасные: Машимиану Луиш • Борха Кристиан • Куарежма Эдуарду
Кошта Диогу • Пепе Кеплер • Лейте Диогу • Занузи Зайду 79' ( Манафа Вилсон ( 79') • М'Бемба Шансель • Урибе Матеус • Груйич Марко • Корона Хесус 85' ( Нану Гомеш ( 85') • Марега Мусса 84' ( Мартинес Антонио III ( 84') • Мариу Жоау III 90' ( Виейра Фабиу ( 90') • Андерсон Фелипе
Запасные: Марчесин Агустин • Ромариу • Сарр Маланг • Н'Диайе Мамаду
19 января.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Порту, Спортинг Лиссабон