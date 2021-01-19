В «Бенфике» 18 заболевших коронавирусом

Португальская «Бенфика» объявила о вспышке коронавируса в команде. За день до кубкового полуфинала с «Брагой» стало известно о 17 заболевших COVID-19, в их число входят игроки, тренеры и другие сотрудники клуба, включая 71-летнего президента Луиша Фелипе Виейру. В заявлении «орлов» говорится, что они планируют проконсультироваться с департаментом здравоохранения по поводу действий в ближайший период. Не исключено, что все матчи команды в следующие две недели будут отменены.

Лиссабонцы идут на третьем месте в Примейре. 18 февраля им предстоит матч с лондонским «Арсеналом» в Лиге Европы.