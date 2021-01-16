«Порту» расписал мировую с «Бенфикой»

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16 Января 2021, 09:11,
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В рамках 14-го тура чемпионата Португалии «Порту» на стадионе «Драгау» принимал лиссабонскую «Бенфику». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. В составе гостей голом отличился Алехандро Гримальдо, а за хозяев забил Мехди Тареми.
После этого матча команды имеют по 32 балла и делят второе-третье места в турнирной таблице Примейры.
Протокол игры
|17' Гримальдо Алехандро (0:1)
|(1:1) Тареми Мехди 25'
Марчесин Агустин • 90'Нану Гомеш • Пепе Кеплер • 51'М'Бемба Шансель • Занузи Зайду 82' ( Мариу Жоау III ( 82') • Корона Хесус • 64'Оливейра Сержиу 90' ( Эванилсон ( 90') • Урибе Матеус • Диас Луис 82' ( Лейте Диогу ( 82') • Марега Мусса 73' 90' ( Груйич Марко ( 90') • Тареми Мехди 73'
Запасные: Ромариу • Мартинес Антонио III • Francisco Fernandes • Кошта Диогу • Андерсон Фелипе
Влаходимос Одиссей • Жилберто Жуниор • Вертонген Ян • 84'Отаменди Николас • Гримальдо Алехандро 83' ( Эвертон Соарес ( 83') • Силва Рафа 90' ( Вальдшмидт Лука ( 90') • Пицци Луиш 50' 77' ( Шикинью Франциску ( 77' ) • 78'Вайгль Юлиан • Тавареш Нуну • 54'Сеферович Харис • Нуньес Дарвин
Запасные: Жардел Нивалдо • Педриньо II • Лейте Элтон • Рамуш Гонсалу • Самарис Андреас • Гонсалвеш Диогу
16 января. Стадион "Драгау" (Порту).
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Порту, Бенфика