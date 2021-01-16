«Порту» расписал мировую с «Бенфикой»

В рамках 14-го тура чемпионата Португалии «Порту» на стадионе «Драгау» принимал лиссабонскую «Бенфику». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. В составе гостей голом отличился Алехандро Гримальдо, а за хозяев забил Мехди Тареми.

После этого матча команды имеют по 32 балла и делят второе-третье места в турнирной таблице Примейры.