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«Порту» расписал мировую с «Бенфикой»

16 Января 2021, 09:11,

Global Look Press

В рамках 14-го тура чемпионата Португалии «Порту» на стадионе «Драгау» принимал лиссабонскую «Бенфику». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. В составе гостей голом отличился Алехандро Гримальдо, а за хозяев забил Мехди Тареми.

После этого матча команды имеют по 32 балла и делят второе-третье места в турнирной таблице Примейры.

Протокол игры  
Порту 1:1 Бенфика
    17' Гримальдо Алехандро (0:1)
(1:1) Тареми Мехди 25'    
Марчесин Агустин   90' Нану Гомеш Пепе Кеплер   51' М'Бемба Шансель Занузи Зайду   82' (Мариу Жоау III (   82') Корона Хесус   64' Оливейра Сержиу   90' (Эванилсон (   90') Урибе Матеус Диас Луис   82' (Лейте Диогу (   82') Марега Мусса   73'   90' (Груйич Марко (   90') Тареми Мехди   73'
Запасные: Ромариу Мартинес Антонио III Francisco Fernandes Кошта Диогу Андерсон Фелипе
Влаходимос Одиссей Жилберто Жуниор Вертонген Ян   84' Отаменди Николас Гримальдо Алехандро   83' (Эвертон Соарес (   83') Силва Рафа   90' (Вальдшмидт Лука (   90') Пицци Луиш   50'   77' (Шикинью Франциску (   77'   78') Вайгль Юлиан Тавареш Нуну   54' Сеферович Харис Нуньес Дарвин
Запасные: Жардел Нивалдо Педриньо II Лейте Элтон Рамуш Гонсалу Самарис Андреас Гонсалвеш Диогу
16 января. Стадион "Драгау" (Порту).

 
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Порту, Бенфика
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