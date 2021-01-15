Пиазон перешёл из «Челси» в «Брагу»

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15 Января 2021, 11:06,
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Бразильский полузащитник Лукас Пиазон покинул лондонский «Челси» после длительных скитаний по арендам. 26-летний футболист перебрался в португальский чемпионат, где будет выступать за «Брагу».
Как сообщает пресс-служба клуба, с хавбеком подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до 2025-го года.
Напомним, что Пиазон являлся игроком «Челси» с 2012-го года. Бразилец провел в составе «пенсионеров» всего один поединок.
За это время Лукас поиграл в аренде за «Малагу», «Витесс», «Айнтрахт», «Рединг», «Фулхэм», «Кьево». Последние полтора сезона полузащитник провел в «Риу Аве».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Брага, Трансферы футбола - зима 2021, Лукас Пиазон, Трансферы футбола - состоявшиеся зима 2021