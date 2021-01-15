Пиазон перешёл из «Челси» в «Брагу»

Бразильский полузащитник Лукас Пиазон покинул лондонский «Челси» после длительных скитаний по арендам. 26-летний футболист перебрался в португальский чемпионат, где будет выступать за «Брагу».

Как сообщает пресс-служба клуба, с хавбеком подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до 2025-го года.

Напомним, что Пиазон являлся игроком «Челси» с 2012-го года. Бразилец провел в составе «пенсионеров» всего один поединок.

За это время Лукас поиграл в аренде за «Малагу», «Витесс», «Айнтрахт», «Рединг», «Фулхэм», «Кьево». Последние полтора сезона полузащитник провел в «Риу Аве».