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Матч «Насьональ» - «Спортинг» отложен из-за непогоды

07 Января 2021, 22:19,

Евро-Футбол.Ру

13-й тур португальской лиги должен был стартовать матчем «Насьоналя» из Мадейры и лиссабонского «Спортинга». Несмотря на то, что команды готовы начать игру и объявили стартовые составы, арбитр и делегат поединка приняли решение отложить начало поединка на положенные по регламенту 30 минут, после чего приняли окончательное решение по его судьбе. Дело в том, что на Мадейре бушует непогода с ураганным ветром, который сдувает в сторону неподвижный мяч и существенно меняет траекторию полета мяча в воздухе. В итоге матч был перенесен на другую дату.

Из-за проливного дождя всего четыре дня назад был перенесен матч «Санта-Клара» - «Бенфика», он был сыгран на следующий день.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спортинг Лиссабон, Насьональ Мадейра
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