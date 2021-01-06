Хонда близок к трансферу в португальский клуб

Японский полузащитник Кейсуке Хонда, известный в чемпионате России по выступлениям за московский ЦСКА, близок к переезду в Португалию, об этом рапортует издание Esporte Interativo.

Согласно данным источника, заинтересованность в услугах 34-летнего хавбека проявляет «Портимоненсе». Стороны ведут переговоры и близки к подписанию контракта.

Напомним, что последним клубом Хонды был бразильский «Ботафого», который он покинул в конце декабря 2020-го года. В нынешнем сезоне Кейсуке сыграл 27 матчей и забил три мяча.

По итогам 12 туров чемпионата Португалии «Портимоненсе» занимает 15-е место в турнирной таблице.