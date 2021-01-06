Чемпионат Португалии 2019-2020
Сделать ставку
﻿
0

Хонда близок к трансферу в португальский клуб

06 Января 2021, 10:11,

Depositphotos

Японский полузащитник Кейсуке Хонда, известный в чемпионате России по выступлениям за московский ЦСКА, близок к переезду в Португалию, об этом рапортует издание Esporte Interativo.

Согласно данным источника, заинтересованность в услугах 34-летнего хавбека проявляет «Портимоненсе». Стороны ведут переговоры и близки к подписанию контракта.

Напомним, что последним клубом Хонды был бразильский «Ботафого», который он покинул в конце декабря 2020-го года. В нынешнем сезоне Кейсуке сыграл 27 матчей и забил три мяча.

По итогам 12 туров чемпионата Португалии «Портимоненсе» занимает 15-е место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Кейсуке Хонда, Трансферы футбола - зима 2021, Портимоненсе
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
С Новым годом 2021!
С Новым годом 2021!
Крах «Барселоны»: Куман плачет, что без Месси некому делать разницу
Крах «Барселоны»: Куман плачет, что без Месси некому делать разницу
Пеле обновил описание аккаунта в «Инстаграме»: «Лучший бомбардир всех времён»
Пеле обновил описание аккаунта в «Инстаграме»: «Лучший бомбардир всех времён»