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​Эдгар Давидс стал тренером португальского клуба

04 Января 2021, 16:33,

Евро-Футбол.Ру

Известный в прошлом голландский футболист Эдгар Давидс стал главным тренером португальского «Ольяненсе». Команда выступает в третьем по рангу футбольном дивизионе, но рассчитывает вернуться в элиту в обозримом будущем.

В последнее время Давидс работал ассистентом тренера в голландском клубе «Телстар».

В качестве футболиста Эдгар Давидс выступал за многие европейские топ-клубы, в частности за «Аякс», «Милан», «Ювентус», «Барселону» и «Интер».

На текущий момент «Ольяненсе» занимает четвёртое место в своей группе третьего португальского дивизиона.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ольяненсе, Эдгар Давидс
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