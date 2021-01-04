​Эдгар Давидс стал тренером португальского клуба

Известный в прошлом голландский футболист Эдгар Давидс стал главным тренером португальского «Ольяненсе». Команда выступает в третьем по рангу футбольном дивизионе, но рассчитывает вернуться в элиту в обозримом будущем.

В последнее время Давидс работал ассистентом тренера в голландском клубе «Телстар».

В качестве футболиста Эдгар Давидс выступал за многие европейские топ-клубы, в частности за «Аякс», «Милан», «Ювентус», «Барселону» и «Интер».

На текущий момент «Ольяненсе» занимает четвёртое место в своей группе третьего португальского дивизиона.