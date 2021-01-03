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Матч «Санта-Клара» - «Бенфика» перенесён на завтра

03 Января 2021, 21:01,


Матч «Санта-Клара» - «Бенфика» был перенесён.

Как сообщает пресс-служба гостей, причиной этого стали неблагоприятные погодные условия. Матч продолжится с шестой минуты завтра, 4 января, в 20:00 по московскому времени. Счёт в игре открыт не был.

«Санта-Клара» расположилась в середине таблицы после одиннадцати туров, имея в своём активе тринадцать очков, а «Бенфика» в свою очередь с 27 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии.

Отметим, что следующий тур португальской Примейры запланирован на середину недели, в четверг, 7 января, «Бенфике» предстоит сыграть с «Тонделой».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бенфика, Санта-Клара
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