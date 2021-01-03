Матч «Санта-Клара» - «Бенфика» был прерван из-за неблагоприятных погодных условий

В двенадцатом туре чемпионата Португалии «Санта-Клара» на своем поле принимает «Бенфику».

Как сообщает пресс-служба «Бенфики», матч был прерван на шестой минуте из-за неблагоприятных погодных условий. Команды разошлись по раздевалкам и ждут решения арбитра. Счёт в матче пока открыт не был.

Отметим, что по прогнозам синоптиков, в португальском городке Понта-Делгада дождь сегодня не прекратится.

После одиннадцати туров «Бенфика» имеет в своём активе 27 очков и занимает второе место в турнирной таблице, а «Санта-Клара» в свою очередь расположилась в середине турнирной таблице.