Матч «Санта-Клара» - «Бенфика» был прерван из-за неблагоприятных погодных условий

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03 Января 2021, 20:43,
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В двенадцатом туре чемпионата Португалии «Санта-Клара» на своем поле принимает «Бенфику».
Как сообщает пресс-служба «Бенфики», матч был прерван на шестой минуте из-за неблагоприятных погодных условий. Команды разошлись по раздевалкам и ждут решения арбитра. Счёт в матче пока открыт не был.
Отметим, что по прогнозам синоптиков, в португальском городке Понта-Делгада дождь сегодня не прекратится.
После одиннадцати туров «Бенфика» имеет в своём активе 27 очков и занимает второе место в турнирной таблице, а «Санта-Клара» в свою очередь расположилась в середине турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Бенфика, Санта-Клара