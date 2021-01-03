​Игрока португальского клуба реанимировали по дороге в больницу после остановки сердца

Матч третьего португальского дивизиона между командами «Алверка» и «Униау Альмерим» был прерван. На двадцать седьмой минуте игрок хозяев Алекс Аполинарио оказался на газоне, потеряв сознание, о чём мы уже сообщали.

Как сообщает O Jogo, Аполинарио был реанимирован в машине скорой помощи. По дороге в медицинское учреждение состояние бразильского футболиста оставалось стабильным.

Между тем, «Униау Альмерим» опубликовал заявление: «Сейчас мы – одна семья. У игрока нашего соперника Алекса Аполинарио во время матча случилось остановка сердца. Мы ждём дополнительной информации, а пока все наши мысли связаны с футболистом».