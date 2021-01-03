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​В Португалии футболист потерял сознание во время матча, на поле выехала скорая

03 Января 2021, 15:22,

Depositphotos

Неприятные новости из Португалии. Во время матча третьего дивизиона между командами «Алверка» и «Униау Альмерим» игрок хозяев Алекс Аполинарио потерял сознание. Судя по кадру из трансляции, опубликованному в социальных сетях, на поле выехала машина скорой помощи. Футболисты команд располагаются в районе центрального круга, обнявшись.

24-летний Алекс Аполинарио выступает за «Алверку» с января 2019 года, перейдя из родного бразильского «Крузейро» на правах свободного агента. Бразильский футболист выступает на позиции атакующего полузащитника.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Алекс Аполинарио, Алверка
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