​В Португалии футболист потерял сознание во время матча, на поле выехала скорая

Неприятные новости из Португалии. Во время матча третьего дивизиона между командами «Алверка» и «Униау Альмерим» игрок хозяев Алекс Аполинарио потерял сознание. Судя по кадру из трансляции, опубликованному в социальных сетях, на поле выехала машина скорой помощи. Футболисты команд располагаются в районе центрального круга, обнявшись.

24-летний Алекс Аполинарио выступает за «Алверку» с января 2019 года, перейдя из родного бразильского «Крузейро» на правах свободного агента. Бразильский футболист выступает на позиции атакующего полузащитника.