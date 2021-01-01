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Молдавский защитник Рябчук перешёл в «Олимпиакос»

01 Января 2021, 22:15,

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Молдавский защитник Олег Рябчук перешёл из португальского клуба «Пасуш-де-Феррейра» в «Олимпиакос».

Как сообщает пресс-служба греческого клуба, контракт 22-летнего защитника с «Олимпиакосом» рассчитан на четыре с половиной года. По неофициальной информации, сумма трансфера составила порядка двух миллионов евро.

В нынешнем сезоне Рябчук сыграл тринадцать матчей за португальский клуб во всех турнирах, забил два гола и отдал одну голевую передачу.

Стоит отметить, что в активе Рябчука 24 матча за сборную Молдовы, за которую он дебютировал ещё в марте 2018 года, но всю карьеру Олег провёл в Португалии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Олимпиакос, Трансферы футбола - зима 2021, Олег Рябчук
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