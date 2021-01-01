Молдавский защитник Рябчук перешёл в «Олимпиакос»

Молдавский защитник Олег Рябчук перешёл из португальского клуба «Пасуш-де-Феррейра» в «Олимпиакос».

Как сообщает пресс-служба греческого клуба, контракт 22-летнего защитника с «Олимпиакосом» рассчитан на четыре с половиной года. По неофициальной информации, сумма трансфера составила порядка двух миллионов евро.

В нынешнем сезоне Рябчук сыграл тринадцать матчей за португальский клуб во всех турнирах, забил два гола и отдал одну голевую передачу.

Стоит отметить, что в активе Рябчука 24 матча за сборную Молдовы, за которую он дебютировал ещё в марте 2018 года, но всю карьеру Олег провёл в Португалии.