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Стало известно, где продолжит карьеру Хонда

30 Декабря 2020, 20:18,

Depositphotos

Японский хавбек «Ботафого» Кейсуке Хонда в ближайшее время сменит клуб.

Как сообщает tsf.pt, японский футболист продолжит карьеру в «Портимоненсе». Эту информацию подтвердил и президент португальского клуба.

«Я хорошо знаю этого футболиста, он является ценным игроком, несмотря на свой возраст. Любая команда хотела бы видеть Хонду у себя. Нам осталось согласовать лишь последние детали», - сказал Родини Сампайо.

За «Ботафого» Хонда сыграл двадцать семь матчей во всех турнирах нынешнего сезона и забил три гола. Контракт 34-летнего футболиста с бразильским клубом рассчитан до 28 февраля 2021 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Кейсуке Хонда, Трансферы футбола - зима 2021, Портимоненсе
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