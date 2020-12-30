Стало известно, где продолжит карьеру Хонда

Японский хавбек «Ботафого» Кейсуке Хонда в ближайшее время сменит клуб.

Как сообщает tsf.pt, японский футболист продолжит карьеру в «Портимоненсе». Эту информацию подтвердил и президент португальского клуба.

«Я хорошо знаю этого футболиста, он является ценным игроком, несмотря на свой возраст. Любая команда хотела бы видеть Хонду у себя. Нам осталось согласовать лишь последние детали», - сказал Родини Сампайо.

За «Ботафого» Хонда сыграл двадцать семь матчей во всех турнирах нынешнего сезона и забил три гола. Контракт 34-летнего футболиста с бразильским клубом рассчитан до 28 февраля 2021 года.