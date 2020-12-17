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​«Спортинг» требует признания 22 чемпионских титулов вместо 18

17 Декабря 2020, 17:20,

ФК "Локомотив"

Президент лиссабонского «Спортинга» Фредерику Варандаш предоставил президенту Португальской федерации футбола Фернанду Гомешу независимое заключение. «Львы» требуют признания двадцати двух чемпионских титулов вместо восемнадцати, передаёт Sapo Desporto.

В заключении речь идёт о том, что «Спортингу» должны засчитать титулы, которые были завоёваны в сезонах 1922/1923, 1933/1934, 1935/1936 и 1937/1938. В клубе считают, что национальный чемпионат, утверждённый в сезоне 1938/1939 стал просто продолжением старых турниров, победы в которых нельзя игнорировать.

Отметим, что «Спортинг» является одним из наиболее титулованных клубов Португалии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спортинг Лиссабон
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