​«Спортинг» требует признания 22 чемпионских титулов вместо 18

Президент лиссабонского «Спортинга» Фредерику Варандаш предоставил президенту Португальской федерации футбола Фернанду Гомешу независимое заключение. «Львы» требуют признания двадцати двух чемпионских титулов вместо восемнадцати, передаёт Sapo Desporto.

В заключении речь идёт о том, что «Спортингу» должны засчитать титулы, которые были завоёваны в сезонах 1922/1923, 1933/1934, 1935/1936 и 1937/1938. В клубе считают, что национальный чемпионат, утверждённый в сезоне 1938/1939 стал просто продолжением старых турниров, победы в которых нельзя игнорировать.

Отметим, что «Спортинг» является одним из наиболее титулованных клубов Португалии.