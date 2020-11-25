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Жезуш: «Качество футбола ухудшилось из-за отсутствия болельщиков на трибунах»

25 Ноября 2020, 22:28,

ФК "Локомoтив"

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш высказался об отсутствии болельщиков на стадионах.

«Отсутствие болельщиков на гостевых матчах не является преимуществом. Все игроки хотят играть при болельщиках. Качество футбола во всем мире ухудшилось, думаю, что это связано с пустыми трибунами. Да, игроки остаются теми же, но фанаты добавляют матчу страсть и напряженность.

Это как быть актёром, выходить на сцену перед пустым залом. В футболе без болельщиков нет эмоций», - цитирует Жезуша A Bola.

Завтра, 26 ноября, в рамках группового этапа Лиги Европы «Бенфика» в Шотландии сыграет против «Рейджерс».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бенфика, Жорже Жезуш
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