​Хорватский спец стал тренером тираспольского «Шерифа»

Тираспольский «Шериф» потерпел неудачу в Лиге Европы, проиграв местному «Эльфсборгу», и после этого расстался с главным тренером - украинский специалист Юрий Гура покинул пост главного тренера «по семейным обстоятельствам», в формулировках клуба. Он проработал в Тирасполе всего лишь три месяца.

А сегодня стало известно, что новым тренером стал хорватский специалист Мислав Кароглан. Ему 42 года, он успел поиграть с 2001 по 2016 год, и даже провёл два матча за юношескую сборную Боснии и Герцеговине, выбрав её, а затем потренировал несколько хорватских клубов, в том числе и знаменитый «Хайдук».