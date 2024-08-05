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​Хорватский спец стал тренером тираспольского «Шерифа»

05 Августа 2024 • 16:13 Комментировать

Тираспольский «Шериф» потерпел неудачу в Лиге Европы, проиграв местному «Эльфсборгу», и после этого расстался с главным тренером - украинский специалист Юрий Гура покинул пост главного тренера «по семейным обстоятельствам», в формулировках клуба. Он проработал в Тирасполе всего лишь три месяца.

А сегодня стало известно, что новым тренером стал хорватский специалист Мислав Кароглан. Ему 42 года, он успел поиграть с 2001 по 2016 год, и даже провёл два матча за юношескую сборную Боснии и Герцеговине, выбрав её, а затем потренировал несколько хорватских клубов, в том числе и знаменитый «Хайдук».


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Евро-Футбол.Ру,
Шериф Мислав Кароглан
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