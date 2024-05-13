​В Молдове - новый чемпион, им впервые стал «Петрокуб»

В молдавском футболе определился чемпион, им впервые стал клуб «Петрокуб» из города Хынчешты (в советское время назывался Котовск).

Для завоевания титула в Национальной Дивизии «Петрокубу» хватило ничьей в игре с оргеевским клубом «Милсами», так как главный конкурент «Петрокуба», небезызвестный и славно пошумевший пару лет тому назад в Лиге чемпионов тираспольский «Шериф» проиграл «Зимбру» со счётом 0:2.

Это означает, что прервалась серия из восьми титулов «Шерифа» кряду, она стартовала после того, как в 2015 году чемпионом республики стал «Милсами». Также в иные времена чемпионами становились «Зимбру», «Конструкторул» и «Дачия».