Тираспольский «Шериф» объявил имя нового главного тренера. Им стал Юрий Гура, 47-летний украинский специалист.

Послужной список специалиста невелик – он ранее работал с клубом «УкрАгроКом» (с 2011 по 2014 годы), а с 2014 года по конец 2022 года трудился в системе «Александрии», возглавляя сначала молодёжную, а после основную команды.

В середине минувшего марта «Шериф» покинул Роман Пилипчук, бывший тренер московского «Спартака» и ряда других российских и украинских клубов.

В турнирной таблице чемпионата Молдовы «Шериф» идёт на втором месте с 15 очками, отставая от «Петрокуба» на пять баллов.