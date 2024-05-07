Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Молдовы

«Шериф» объявил имя нового главного тренера официально

07 Мая 2024 • 18:37 Комментировать

Тираспольский «Шериф» объявил имя нового главного тренера. Им стал Юрий Гура, 47-летний украинский специалист.

Послужной список специалиста невелик – он ранее работал с клубом «УкрАгроКом» (с 2011 по 2014 годы), а с 2014 года по конец 2022 года трудился в системе «Александрии», возглавляя сначала молодёжную, а после основную команды.

В середине минувшего марта «Шериф» покинул Роман Пилипчук, бывший тренер московского «Спартака» и ряда других российских и украинских клубов.

В турнирной таблице чемпионата Молдовы «Шериф» идёт на втором месте с 15 очками, отставая от «Петрокуба» на пять баллов.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Шериф Юрий Гура
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола признался в любви футбольному клубу - это не «Манчестер Сити» и «Барселона» «Бавария» или «Реал»: Зидан назвал финалиста Лиги чемпионов Клопп раскрыл причину ухода из «Ливерпуля» Анчелотти: «Когда я стал тренером «Реала», меня просили выигрывать матчи, а не давать время молодым игрокам» Хави прокомментировал чемпионство «Реала» Зидан дал ответ по работе в «Баварии» Известны уже 16 участников нового сезона Лиги чемпионов – список клубов Неожиданный поворот: в сети сравнили результаты работы Мусаева и Ивича в «Краснодаре» Холанн ответил легенде «Манчестер Юнайтед» , который назвал его игроком второй лиги Беллингем вошёл в историю «Реала»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован» «Кристал Пэлас» вышвырнул «МЮ» из зоны еврокубков, забив 4 гола «Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов
Спортивные новости
Быков высказался о перестройке в ЦСКА Шалунов подписал новый контракт с «Локомотивом» на один год Крикунов: «Сборная России естественно сильнее Беларуси» Канарейкин: «Сборные Беларуси и Казахстана – это не команды уровня сборной России» Комментатор Шестаков рассказал, с какого года начал следить за НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Мая
18:37 · Молдова
«Шериф» объявил имя нового главного тренера официально
01 Мая
14:35 · Молдова
Такого не было 11 лет - «Шериф» проиграл два матча подряд
29 Апреля
00:51 · Молдова
​В Молдове 23-летний футболист скончался во время игры
22 Апреля
22:15 · Россия. Премьер-лига
Экс-защитник московского «Динамо» и «Анжи» Епуряну завершил карьеру официально
16 Апреля
20:45 · Россия. Премьер-лига
Бывший тренер «Шерифа» Пилипчук возглавит клуб Второй лиги А
28 Марта
18:55 · Россия. Премьер-лига
«Шерифу» предлагали кандидатуру Черевченко слухи
19 Марта
17:24 · Россия. Премьер-лига
Пилипчук оставил пост главного тренера «Шерифа» официально
11 Февраля
13:31 · Молдова
«Олимпиакос» объявил о назначении испанского тренера официально
20 Ноября
17:22 · Молдова
«Шериф» поддержал сборную Молдовы – команда может выйти на Евро
09 Ноября
04:58 · Молдова
​Уволенный из «Шерифа» за 0:6 итальянский тренер может оказаться в Казахстане
03 Июля
17:58 · Молдова
«Шерифу» разрешили играть домашние матчи еврокубков в Тирасполе
08 Апреля
10:14 · Молдова
Молдавский клуб оштрафован молдавской же федерацией футбола за антироссийские транспаранты радикалов
25 Октября
14:48 · Молдова
​«Шериф» остался без тренера перед матчем с «Манчестер Юнайтед»
31 Августа
08:42 · Россия. Премьер-лига
«Шериф» усилился экс-нападающим «Ахмата»
07 Августа
12:02 · Молдова
​Игрок «Зимбру» находится в больнице в тяжёлом состоянии после столкновения с вратарём
Все новости
Рекомендуем