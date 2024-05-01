Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Молдовы

Такого не было 11 лет - «Шериф» проиграл два матча подряд

01 Мая 2024 • 14:35 Комментировать

В последнее время дела «Шерифа» складываются не лучшим образом. Команда из Тирасполя проиграла «Зимбру» в Кубке Молдовы (0:1), а затем – «Петрокубу» в национальном чемпионате (1:2).

«Шериф» проиграла два подряд матча на внутренней арене впервые с 2013 года. На этот факт обращает внимание портал MoldFootball.

Прервать серию неудач «Шериф» постарается уже в среду вечером. Тираспольская команда будет играть против «Зимбру» в ответном кубковом полуфинале.

Как известно, «Шериф» является наиболее титулованным клубом в истории молдавского футбола.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Шериф
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новый тренер «Ливерпуля» Слот уже принял решение по Салаху Стала известна причина ссоры между Салахом и Клоппом «Реал» нашёл вратаря, который может заменить Куртуа на долгие годы Левандовски назвал двух лучших игроков мира на данный момент Гюлер: «Удивлён тем, как меня называет Модрич» Бернарду Силва высказался о «Реале» Левандовски выбрал клуб на следующий сезон Холанн лишь седьмой, а Роналду выпал из топ-20: Рейтинг фаворитов на «Золотой мяч» Экс-звезда «Ливерпуля» прокомментировал ссору Салаха и Клоппа Салах принял решение насчёт своего будущего в «Ливерпуле»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне» «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ «Реал» или «ПСЖ»: кто станет победителем Лиги чемпионов в сезоне-2023/24 «Барселона» - «Валенсия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2
Спортивные новости
Костя Цзю отреагировал на слова грузинского боксёра Гурули «Главное - не отделять себя от команды»: Большое эксклюзивное интервью Владимира Плющева Бобровский номинирован на звание лучшего вратаря сезона в НХЛ Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Григоренко покинул ЦСКА «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» и вышли в следующий раунд плей-офф НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Мая
14:35 · Молдова
Такого не было 11 лет - «Шериф» проиграл два матча подряд
29 Апреля
00:51 · Молдова
​В Молдове 23-летний футболист скончался во время игры
22 Апреля
22:15 · Россия. Премьер-лига
Экс-защитник московского «Динамо» и «Анжи» Епуряну завершил карьеру официально
16 Апреля
20:45 · Россия. Премьер-лига
Бывший тренер «Шерифа» Пилипчук возглавит клуб Второй лиги А
28 Марта
18:55 · Россия. Премьер-лига
«Шерифу» предлагали кандидатуру Черевченко слухи
19 Марта
17:24 · Россия. Премьер-лига
Пилипчук оставил пост главного тренера «Шерифа» официально
11 Февраля
13:31 · Молдова
«Олимпиакос» объявил о назначении испанского тренера официально
20 Ноября
17:22 · Молдова
«Шериф» поддержал сборную Молдовы – команда может выйти на Евро
09 Ноября
04:58 · Молдова
​Уволенный из «Шерифа» за 0:6 итальянский тренер может оказаться в Казахстане
03 Июля
17:58 · Молдова
«Шерифу» разрешили играть домашние матчи еврокубков в Тирасполе
08 Апреля
10:14 · Молдова
Молдавский клуб оштрафован молдавской же федерацией футбола за антироссийские транспаранты радикалов
25 Октября
14:48 · Молдова
​«Шериф» остался без тренера перед матчем с «Манчестер Юнайтед»
31 Августа
08:42 · Россия. Премьер-лига
«Шериф» усилился экс-нападающим «Ахмата»
07 Августа
12:02 · Молдова
​Игрок «Зимбру» находится в больнице в тяжёлом состоянии после столкновения с вратарём
13 Июня
22:47 · Молдова
Тираспольский «Шериф» активно ищет тренера
Все новости
Рекомендуем