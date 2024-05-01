Такого не было 11 лет - «Шериф» проиграл два матча подряд

В последнее время дела «Шерифа» складываются не лучшим образом. Команда из Тирасполя проиграла «Зимбру» в Кубке Молдовы (0:1), а затем – «Петрокубу» в национальном чемпионате (1:2).

«Шериф» проиграла два подряд матча на внутренней арене впервые с 2013 года. На этот факт обращает внимание портал MoldFootball.

Прервать серию неудач «Шериф» постарается уже в среду вечером. Тираспольская команда будет играть против «Зимбру» в ответном кубковом полуфинале.

Как известно, «Шериф» является наиболее титулованным клубом в истории молдавского футбола.