​В Молдове 23-летний футболист скончался во время игры

Трагедия в Молдове - 23-летний футболист по имени Константин скончался прямо во время игры в футзал в кишинёвском пригороде Чореску. Он успел отыграть лишь около двадцати минут, после чего попросил замену - ему стало плохо. На скамейке запасных футболист начал падать в обморок.

Осознавший серьёзность ситуации командный врач попробовал оказать умиравшему игроку помощь, но, осознав тщетность своих усилий, вызвал бригаду скорой помощи. К сожалению, спасти несчастного не удалось, он скончался примерно через час после того, как попросил замену. Даже усилия врачей скорой помощи не помогли.