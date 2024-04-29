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​В Молдове 23-летний футболист скончался во время игры

29 Апреля 2024 • 00:51 Комментировать

Трагедия в Молдове - 23-летний футболист по имени Константин скончался прямо во время игры в футзал в кишинёвском пригороде Чореску. Он успел отыграть лишь около двадцати минут, после чего попросил замену - ему стало плохо. На скамейке запасных футболист начал падать в обморок.

Осознавший серьёзность ситуации командный врач попробовал оказать умиравшему игроку помощь, но, осознав тщетность своих усилий, вызвал бригаду скорой помощи. К сожалению, спасти несчастного не удалось, он скончался примерно через час после того, как попросил замену. Даже усилия врачей скорой помощи не помогли.


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