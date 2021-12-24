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Чемпионат Молдовы 2021/22

​Вернидуб продлил контракт после подвигов «Шерифа» в Лиге чемпионов официально

24 Декабря 2021 • 20:21 Комментировать

«Шериф» стал открытием сезона Лиги чемпионов, став первой в истории командой из Молдовы, сумевшей добраться до группового этапа турнира. Там тираспольцы выступили достойно, набрав семь очков в компании «Реала», «Интера» и «Шахтёра». «Шериф» занял третье место в квартете и пробился в плей-офф Лиги Европы.

После подвигов в Лиге чемпионов «Шериф» наградил новым контрактом главного тренера команды Юрия Вернидуба. На официальном сайте тираспольского клуба сообщается, что украинский специалист поставил подпись под трудовым соглашением, рассчитанным до конца 2024 года.

Юрий Вернидуб работает с «Шерифом» ровно год.

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Шериф Юрий Вернидуб
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