Сказка «Шерифа» продолжается: Молдавский клуб имеет реальные шансы выйти в плей-офф ЛЧ

«Шериф» покоряет Лигу чемпионов и проводит свой лучший сезон в истории. После сенсационной победы над «Шахтёром» в первом туре (2:0), клуб из Тирасполя на этом не остановился – во втором был повержен «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» (2:1). Сетевое издание «Евро-футбол.Ру» разобралось, действительно ли нынешний главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб – гений, какие реформы в молдавском футболе помогли местному гранду стать сильнее, а также оценило перспективы команды из Тирасполя в ЛЧ.

Никто не ждал увидеть «Шериф» в группе Лиги чемпионов, но вопреки ожиданиям подопечные Вернидуба, экс-капитана «Зенита», поочерёдно убрали с пути «Теуту» (Албания), «Алашкерт» (Армения), «Црвену Звезду» и загребское «Динамо». Когда на жеребьёвке было объявлено, что соперниками клуба из Тирасполя будут «Реал», «Интер» и «Шахтёр», в тот момент все подумали, что подопечным Вернидуба не видать набранных очков как своих ушей.

Сенсационно обыграв «Шахтёр» в родных стенах, приднестровские футболисты нокаутировали ещё и «Реал». Футболисты мадридского клуба нанесли 31 удар по воротам, тогда как игроки «Шерифа» – 4. Но в этот день всё было на стороне молдавской команды – идеальная реализация и удача у своих ворот. Первый гол в ворота «сливочных» забил узбек Джасурбек Яхшибоев, который ещё полтора года назад выступал в студенческой команде в Беларуси. Во втором тайме «Реал» отыгрался, но в концовке «Шериф» ещё раз ошарашил мадридских звёзд. Экс-игрок «Тамбова» Себастьян Тилль нанёс невероятный удар на удачу, отразить который у Тибо Куртуа не было шансов – 1:2.

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После второй победы «Шерифа» захотелось разобраться, за счёт чего этот клуб достиг такого стремительного прогресса. Главная причина оказалась на поверхности – в Молдавии отменили лимит на легионеров. В заявке на матч с «Реалом» было всего четыре молдаванина. Все они оказались в запасе. «Шериф» собрал интернациональный состав на «Реал». Были футболисты из Бразилии, Колумбии, Греции, Перу, Северной Македонии, Тринидада и Тобаго, Мали, Ганы, Узбекистана и Люксембурга. На лавке запасных рядом с молдаванами оказались ещё гвинеец и босниец.

Перед стартом текущей еврокубковой кампании Молдавия шла на 45-м месте в клубном рейтинге УЕФА, но с учётом результатов этого сезона она поднялась на 33-е. В предыдущих четырёх сезонах Молдавия набирала 2,750, 1,125, 0,750 и 1,375 очков, тогда как в этом – уже 4,500. Что интересно, из 18 баллов текущего сезона 15 набрал «Шериф», тогда как остальные клубы страны продолжают барахтаться на дне европейского футбола.

Два года назад «Шериф» вылетел в первом раунде ЛЧ от грузинского «Сабуртало» (0:3, 3:1), год назад – от «Карабаха» (1:2). В каждом из этих матчей в составе «Шерифа» было всего по одному молдаванину. В этом сезоне так сложилось, что местных ребят полностью убрали из состава – и результат тут же пришёл. Что интересно, летом состав команды обновился процентов на 70%.

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Однако главные успехи «Шерифа» стоит ассоциировать не с трансферной политикой, а с персоной украинского тренера Юрия Вернидуба. Его «Заря» в украинской Премьер-лиге постоянно кусала «Динамо» и «Шахтёр». Сами гранды украинского футбола считали, что Вернидуб – тренер для периферийных команд, поэтому и не звали на тренерский мостик. Именно под его руководством раскрылся талант Руслана Малиновского («Аталанта»), а также Андрея Лунина, за которого «Реал» перечислил в Луганск 8 млн евро. «Мужики» – такая надпись стала красоваться на баннере фанатов «Зари». Команда всегда грызла землю на поле и болельщики это оценили. И сейчас Вернидуб успешно продвигает те же идеи в Тирасполе – его команда грызла землю и с «Шахтёром», и на «Сантьяго Бернабеу».

После второго тура «Шериф» единолично возглавляет группу, имея 6 очков. У «Реала» в активе 3 очка, у «Интера» и «Шахтёра» – по 1. Молдавский клуб уже сделал хорошую заявку на то, чтобы как минимум занять третье место и весной сыграть в плей-офф Лиги Европы. Возможно, даже 6 набранных очков хватит для этого. Нынешний «Шериф» – это феномен. Таким же 10 лет назад был АПОЭЛ из Кипра, которому в сезоне-2011/12 удалось дойти до четвертьфинала ЛЧ. Вряд ли в следующих сезонах «Шериф» станет стабильным участником группового этапа Лиги чемпионов, но прямо сейчас Вернидуб и его парни дают возможность всей Молдавии наслаждаться моментом. Для выхода из группы «Шерифу» нужно как минимум ещё раз выиграть. Очевидно, без везения им не обойтись, но и недооценивать клуб из Тирасполя не стоит, глядя на его осмысленные атаки на «Сантьяго Бернабеу». Возможно, это были последние набранные очки «Шерифа» в группе, но парни Вернидуба ещё точно покусают «Интер», «Реал» и «Шахтёр».

Владислав АВРАМЕНКО