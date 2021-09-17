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Молдова

Вернидуб - о лимите: «Это не принесет пользы ни одному чемпионату»

17 Сентября 2021 • 19:19 Комментировать

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб высказался по поводу лимита не легионеров. 

Он заявил, что именно отмена лимита легионеров позволила его клубу добраться до группового этапа Лиги чемпионов. По его словам, лимит на легионеров не принесет пользы ни одному чемпионату. Вернидуб добавил, что местные футболисты должны отвоевать место в старте, а не занимать место, пишет «Спорт день за днем».

Напомним, что под руководством украинского наставника «Шериф» стал первым молдавским клубом, который сумел добраться до группового этапа Лиги чемпионов. В первом туре его команда дома обыграла «Шахтёр» со счётом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Шериф Юрий Вернидуб лимит на легионеров
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