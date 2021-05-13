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«Шериф» стал 19-кратным чемпионом Молдовы

13 Мая 2021, 10:55,

Определился чемпион Молдовы в сезоне-2020/2021. Титул досрочно выиграл тираспольский «Шериф». Команда гарантировала себе трофей за четыре тура до окончания чемпионата.

В среду, 12 мая, коллектив из Тирасполя провел поединок против «Милсами». «Шериф» не ощутил серьезного сопротивления и отпраздновал разгромную победу со счетом 6:0. Благодаря этому успеху клуб оторвался от второго места на недосягаемые 13 баллов.

«Шериф» стал чемпионом Молдовы в 19-й раз. Это шестое подряд чемпионство клуба. Тираспольский коллектив начнет выступление в Лиге чемпионов с первого отборочного этапа.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Шериф
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