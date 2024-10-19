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Драма Винисиуса Тобиаса: сделал тату с именем дочери, оказалось - она от другого мужчины

19 Октября 2024 • 16:31 Комментировать

Настоящая личная драма происходит в жизни 20-летнего бразильского игрока донецкого «Шахтёра» Винисиуса Тобиаса. Некоторое время назад он узнал, что станет отцом, его подруга Ингрид Лима сообщила ему о своей беременности. Они вместе успели придумать имя для ребёнка, Маите, счастливый будущий папаша даже сделал татуировку с именем будущей дочери, как вдруг скандал.

Оказалось, что пара решила сделать тест ДНК, в результате чего выяснилось - отец девочки вовсе не Винисиус, а другой мужчина. Как пояснила в итоге сама Ингрид, известная в Бразилии «инфлюенсер», они расставались с Винисиусом, а затем сошлись снова, и в этот промежуток оба, как подчеркнула она, имели половые отношения с другими партнёрами (не только, дескать, она, но и он также). И вот он результат.

Пока что Винисиус и Ингрид не объявили о своих планах, но девушка намекнула на то, что они расстались и она желает ему «всего самого наилучшего». Впрочем, не исключено, что вскоре они снова сойдутся, в Южной Америке у них это в норме, если вспомнить ещё и бесконечные повороты в любовной истории Мауро Икарди и Ванды Нары.


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Евро-Футбол.Ру,
Винисиус Тобиас
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