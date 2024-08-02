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«Это не Клопп»: «Шахтёр» пошутил над сходством члена своего штаба со звёздным немцем фото

02 Августа 2024 • 14:11 Комментировать

В социальных сетях ещё несколько дней назад фанаты стали шутить по поводу фотографии члена тренерского штаба «Шахтёра» - уж слишком сильно он похож на Юргена Клоппа. Теперь «горняки» сделали публикацию в социальных сетях.

«Нет, это не Юрген Клопп. Это наш массажист-реабилитолог Игор Гршкович», - говорится в сообщении чемпиона Украины.

Стоит сказать, что в последние годы Юрген Клопп не носит очки – немец перенёс лазерную коррекцию зрения. В настоящий момент звёздный тренер находится в творческом отпуске после ухода из «Ливерпуля». Ранее Клопп исключил вариант с возвращением к тренерской работе в ближайшее время.

Клопп высказался о будущем

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Юрген Клопп Игор Гршкович ещё теги
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