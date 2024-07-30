Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Яремчук стал игроком греческого топ-клуба официально

30 Июля 2024 • 17:28 Комментировать

Украинский форвард Роман Яремчук присоединился к одному из топовых греческих клубов – «Олимпиакосу». Новостью о трансфере делится пресс-служба пирейской команды. Стороны подписали контракт на четыре года.

Перешёл в «Олимпиакос» Роман из бельгийского «Брюгге». По данным портала Transfermarkt, сумма компенсации «Брюгге» от «Олимпиакоса» составила 2 млн евро.

В прошлом сезоне Яремчук был арендован «Валенсией». В 29 матчах украинец забил четыре гола. В активе нападающего 16 голов и 8 ассистов в 53 играх сборной Украины.

«Олимпиакос» по итогу прошлого сезона победил в Лиге конференций УЕФА и занял третье место в чемпионате Греции.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Олимпиакос Роман Яремчук трансферы футбола - лето 2024 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
В УЕФА сообщили решение по России Ольмо готов перейти только в один клуб Нападающий «Спартака» Соболев решил, где хочет продолжить карьеру Мбаппе не может водить автомобиль BMW, который ему предоставил «Реал» Клуб Роналду готов заплатить 100 млн евро за игрока «Барселоны» «Барселона» получила крупное предложение по Рафинье В «Интер Майами» ответили, отпустят ли Месси в «Барселону» Романо: «Нико Уильямс рассматривает только два варианта продолжения карьеры» Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Назван игрок, который может вернуться в «Реал» в 2026 году
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Ольмо готов перейти только в один клуб Сделка согласована: Чалов покидает ЦСКА и уезжает в Европу Из-за кого «Локомотив» проиграл дерби: четыре худших игрока матча против «Динамо» Звёздный полузащитник отказался от нового контракта в «Барселоне» «Манчестер Сити» выбрал звезду за 130 млн евро на замену де Брёйне «Пари НН» может уволить Илича Судья объяснил, почему матч Аргентина - Марокко был доигран спустя два часа
Спортивные новости
Сколько теннисистов из России осталось на Олимпиаде В медальном зачёте Олимпиады сменился лидер Джордж Расселл дисквалифицирован по итогам Гран-при Бельгии, победителем признан Хэмилтон Мирра Андреева не смогла пробиться во второй раунд Олимпийских игр Мухаммад единогласным решением судей победил Эдвардса Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Июля
17:28 · Украина. Премьер-лига
Яремчук стал игроком греческого топ-клуба официально
22 Июля
23:13 · Украина. Премьер-лига
«Днепр-1» исключили из еврокубков
25 Июня
07:15 · Украина. Премьер-лига
«Шахтёр» принял решение по Ракицкому
24 Июня
18:49 · Россия. Премьер-лига
Экс-защитник «Анжи» и «Рубина» Данченко завершил карьеру в 29 лет
11 Июня
21:36 · Испания. Ла Лига
Лучший бомбардир Ла Лиги согласен на переход в мадридский «Атлетико» слухи
15 Мая
21:39 · Украина. Кубок
«Шахтёр» в 14-й раз в истории завоевал Кубок Украины
11 Мая
21:09 · Украина. Премьер-лига
«Шахтёр» в 15-й раз стал чемпионом Украины
07:45 · Украина. Премьер-лига
«Шахтёр» оценил своего полузащитника в 70 миллионов евро - известно имя
10 Мая
20:57 · Украина. Премьер-лига
Кирьяков – о Лунине: «У парня большое будущее»
07 Мая
18:57 · Украина. Премьер-лига
Ярмоленко: «Планов завершать карьеру пока нет»
06 Мая
16:55 · Англия. Премьер-лига
В пару к Мудрику: «Челси» может потратить большие деньги на ещё одного украинца
28 Апреля
17:07 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» провёл переговоры по игроку сборной Украины
23 Апреля
12:03 · Англия. Премьер-лига
Шевченко: «Судаков может сделать большой шаг вперёд, если окажется в АПЛ или Серии А»
18 Апреля
15:50 · Англия. Премьер-лига
Гендиректор «Шахтёра»: «Тренерам «Челси» нужно научиться использовать Мудрика»
15:42 · Англия. Премьер-лига
Пять топ-клубов АПЛ интересуются игроком сборной Украины
17 Апреля
23:08 · Украина. Премьер-лига
​«На детекторе лжи» - Шевченко намерен искоренить коррупцию в ФФУ
14:48 · Украина. Премьер-лига
«Шахтёр» продаст лучшего игрока в топ-клуб
16 Апреля
20:37 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нацелился на дорогостоящего украинца
11 Апреля
11:15 · Англия. Премьер-лига
Украинский полузащитник стал целью «Арсенала», «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» 1
03 Апреля
17:55 · Украина. Премьер-лига
Польский «Заглембе» из Сосновца обратился в полицию после избиения тренера
30 Марта
10:57 · Испания. Ла Лига
«Реал» решил избавиться от одного из бразильцев – названо имя
25 Марта
21:30 · Россия. Премьер-лига
Хвича – самый дорогой игрок из стран постсоветского пространства, Головин – шестой
23 Марта
08:43 · Италия. Серия А
«Шахтёр» может продать свою звезду за 80-90 миллионов евро
22 Марта
17:32 · Украина. Премьер-лига
«Шахтёр» наказал игрока за реакцию на победу сборной России 2
11:57 · Италия. Серия А
«Наполи» готов купить игрока сборной Украины за 55 млн евро 1
Все новости
Рекомендуем