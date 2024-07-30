Украинский форвард Роман Яремчук присоединился к одному из топовых греческих клубов – «Олимпиакосу». Новостью о трансфере делится пресс-служба пирейской команды. Стороны подписали контракт на четыре года.

Перешёл в «Олимпиакос» Роман из бельгийского «Брюгге». По данным портала Transfermarkt, сумма компенсации «Брюгге» от «Олимпиакоса» составила 2 млн евро.

В прошлом сезоне Яремчук был арендован «Валенсией». В 29 матчах украинец забил четыре гола. В активе нападающего 16 голов и 8 ассистов в 53 играх сборной Украины.

«Олимпиакос» по итогу прошлого сезона победил в Лиге конференций УЕФА и занял третье место в чемпионате Греции.