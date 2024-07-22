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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

«Днепр-1» исключили из еврокубков

22 Июля 2024 • 23:13 Комментировать

Украинский футбольный клуб «Днепр-1» из города Днепр исключён из Лиги конференций УЕФА. Во втором квалификационном раунде турнира команда должна была сыграть с венгерской «Академией Пушкаша», однако всему помешали финансовые проблемы «Днепра». В итоге украинскому клубу присуждено два технических поражения.

Ранее «Днепр-1» снялся с чемпионата Украины. Сообщалось, что клуб находится на грани банкротства. По итогу прошлого сезона Украинской премьер-лиги «Днепр-1» занял четвёртое место, набрав 52 балла. Таким образом, команда получила место в европейском клубном турнире.

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Евро-Футбол.Ру,
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