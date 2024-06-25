«Шахтёр» принял решение по Ракицкому

Защитник Ярослав Ракицкий покинет украинский «Шахтёр». Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас. Боссы «горняков» приняли решение не подписывать с футболистом новое трудовое соглашение.

«Клуб решил не продлевать с защитником контракт. По моей информации, Ракицкий пока не собирается вешать бутсы на гвоздь и в поисках достойных вариантов продолжения карьеры», - оставил сообщение журналист в телеграм-канале BurBuzz.

В минувшем сезоне 34-летний защитник сыграл за «Шахтёр» 11 поединков в рамках Украинской премьер-лиги. Ярослав отметился одной голевой передачей. В России Ракицкий известен по выступлениям за петербургский «Зенит».