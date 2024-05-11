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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

«Шахтёр» оценил своего полузащитника в 70 миллионов евро - известно имя

11 Мая 2024 • 07:45 Комментировать

Полузащитник сборной Украины и «Шахтёра» Георгий Судаков пользуется спросом на трансферном рынке. По информации журналистов Tuttomercatoweb, у игрока есть варианты трудоустройства в чемпионате Италии. Интерес к нему проявляют туринский «Ювентус» и «Наполи».

Согласно сведениям источника, украинский клуб готов продать свою звезду за 70 миллионов евро. Срок действующего контракта Георгия с «Шахтёром» рассчитан до конца декабря 2028 года.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 32 поединках, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и две результативные передачи.

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