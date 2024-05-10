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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Кирьяков – о Лунине: «У парня большое будущее»

10 Мая 2024 • 20:57 Комментировать

Сергей Кирьяков, российский футбольный тренер высказался об Андрее Лунине. В этом сезоне украинский вратарь мадридского «Реала» стал основным в команде Карло Анчелотти, на неделе «сливочные» с Луниным в основе прошли в финал Лиги чемпионов УЕФА, где сыграют с «Боруссией» из Дортмунда.

«Лунин молодец, очень сильно прибавил в этом сезоне. Но играя с такими столпами обороны столько времени, это неудивительно. Главное, надежен, теперь он нелепые ошибки больше не допускает. У парня большое будущее», - приводит слова эксперта Livesport.

Финал Лиги чемпионов УЕФА пройдёт 1 июня в Лондоне на арене «Уэмбли».

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Евро-Футбол.Ру,
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