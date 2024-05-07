Ярмоленко: «Планов завершать карьеру пока нет»

Нападающему киевского «Динамо» Андрею Ярмоленко 34 года. Футболист ответил на слухи о том, что в скором времени он собирается повесить бутсы на гвоздь.

«Пока таких планов у меня нет, откуда появилась такая информация – не знаю. Когда почувствую, что нет желания, нет здоровья, тогда я и закончу. Пока об этом даже не думаю, я получаю удовольствие от каждой игры, от каждой тренировки», - говорит Ярмоленко в эфире Youtube-канала «ТаТоТаке».

Бывший форвард «Вест Хэма» и дортмундской «Боруссии» с лета 2023 года играет за киевское «Динамо». В этом сезоне он сыграл в 18 матчах, забив в них восемь голов и оформив четыре ассиста.