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​Лобановский попал в список лучших тренеров нулевых годов

06 Марта 2024 • 19:47 Комментировать

На страницах Four Four Two был опубликован рейтинг лучших тренеров нулевых годов. Как мы уже сообщали, первую строчку в этом рейтинге занял Марчелло Липпи.

Всего в рейтинге представлено 32 тренера. Стоит отметить, что 26-е место занимает известный в прошлом советский и украинский специалист Валерий Лобановский.

«Требуя универсальности от своих игроков – таких как Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко – украинец выиграл 13 чемпионских титулов (восемь советских, пять украинских) и два Кубка обладателей кубков. Он завершил карьеру с замечательными 30 наградами», - говорится в материале.

Валерий Лобановский умер 13 мая 2002 года.

Назван лучший тренер нулевых годов – Моуринью выше Фергюсона

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