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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

«Шахтёр» отказался продавать Судакова в январе за 35-40 миллионов евро

13 Февраля 2024 • 16:47 Комментировать
Шахтёр Донецк
...
Колос Ковалёвка
09.03 18:00

Донецкий «Шахтёр» в январе имел возможность выручить неплохие деньги за своего полузащитника Георгия Судакова. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «горняки» получили предложение в размере 35-40 миллионов евро. Впрочем, руководство команды отказалось от продажи хавбека.

Напомним, несколько дней назад «Шахтёр» подписал с Судаковым новый контракт, где прописана сумма отступных в размере 150 миллионов евро.

Судаков в этом розыгрыше Украинской премьер-лиги отметился двумя забитыми голами в десяти матчах. 21-летний полузащитник ранее был интересен туринскому «Ювентусу».

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Георгий Судаков

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Сегодня, 13 Февраля
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