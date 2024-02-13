«Шахтёр» отказался продавать Судакова в январе за 35-40 миллионов евро

Донецкий «Шахтёр» в январе имел возможность выручить неплохие деньги за своего полузащитника Георгия Судакова. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «горняки» получили предложение в размере 35-40 миллионов евро. Впрочем, руководство команды отказалось от продажи хавбека.

Напомним, несколько дней назад «Шахтёр» подписал с Судаковым новый контракт, где прописана сумма отступных в размере 150 миллионов евро.

Судаков в этом розыгрыше Украинской премьер-лиги отметился двумя забитыми голами в десяти матчах. 21-летний полузащитник ранее был интересен туринскому «Ювентусу».