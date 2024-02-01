​Судакова можно купить у «Шахтёра» за 150 млн евро

«Шахтёр» официально объявил о продлении контракта с полузащитником Георгием Судаковым. Один из лидеров «горняков» заключил трудовое соглашение, которое рассчитано до конца 2028 года.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в новом контракте Судакова прописана опция выкупа в 150 миллионов евро. Сложно поверить, что какой-то клуб заплатит такие деньги за украинца.

Стоит сказать, что слухи регулярно связывают 21-летнего Судакова с представителями топовых европейских чемпионатов.

В 18 матчах нынешнего сезона Георгий Судаков забил три гола и отдал один голевой пас на партнёра.