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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

​Шевченко: «Возглавил федерацию в самый трудный момент»

26 Января 2024 • 03:39 Комментировать

Как мы уже сообщали, бывший обладатель «Золотого мяча» в 2004 году, Андрей Шевченко, стал новым президентом украинской федерации футбола. В своем вступительном слове Шевченко упомянул про политическую и социальную ситуацию, в которой оказалась Украина, он и ранее делал акцент на непростых временах и видит себя человеком, который не отказался от сложного выбора в сложные времена:

- Сегодня я начинаю новую роль в качестве президента украинской федерации футбола. Меня ждет важная и ответственная работа. Я взялся за нее в самый сложный исторический момент для страны, - цитирует слова Шевченко итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Федерация Футбола Украины
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