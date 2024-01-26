​Шевченко: «Возглавил федерацию в самый трудный момент»

Как мы уже сообщали, бывший обладатель «Золотого мяча» в 2004 году, Андрей Шевченко, стал новым президентом украинской федерации футбола. В своем вступительном слове Шевченко упомянул про политическую и социальную ситуацию, в которой оказалась Украина, он и ранее делал акцент на непростых временах и видит себя человеком, который не отказался от сложного выбора в сложные времена:

- Сегодня я начинаю новую роль в качестве президента украинской федерации футбола. Меня ждет важная и ответственная работа. Я взялся за нее в самый сложный исторический момент для страны, - цитирует слова Шевченко итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.