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«Шахтер» подписывает 21-летнего игрока «Палмейраса» за 15 млн евро

11 Января 2024 • 03:58 Комментировать

Донецкий «Шахтер» согласовал сделку по подписанию левого вингера Кевина из «Палмейраса».

По информации журналиста Фабрицио Романо, «горняки» заплатят за бразильского таланта 15 миллионов евро. Сообщается, что футболист 2003 года рождения отправится в субботу на медицинское обследование.

В составе основной команды «зелёных» Кевин провёл 11 матчей в рамках всех турниров, забив один гол в Серии А. Со своим клубм форвард выиграл прошедший розыгрыш чемпионата. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего игрока в четыре миллиона евро.

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