Опытный румынский тренер, 78-летний Мирча Луческу отказал турецкому топ-клубу, который хотел видеть его главным тренером. Это стамбульский «Бешикташ».

По информации Turkiye Gazetesi, свой отказ бывший рулевой «Шахтёра» аргументировал тем, что он не хочет принимать новую команду по ходу сезона, который «Бешикташ» пока явно проваливает. Но в клубе не расстраиваются и хотят переманить Луческу к себе благодаря новым последующим предложениям.

Напомним, что «Бешикташ» на данный момент идёт лишь на пятом месте турнирной таблицы турецкой Суперлиги. В активе «орлов» 29 баллов, а отставание от первого места катастрофическое – 15 баллов.

Луческу минувшей осенью покинул киевское «Динамо».