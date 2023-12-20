Скрипник возглавил «Металлист-1925»

Бывший украинский футболист, а ныне 54-летний тренер Виктор Скрипник начал свой новый этап тренерской карьеры. Теперь Скрипник – главный тренер относительно молодого клуба «Металлист-1925», что базируется в городе Харьков. Контракт с Виктором рассчитан на три года.

Напомним, ранее в тренерской карьере Скрипник работал 12 лет в системе бременского «Вердера», после – в «Риге», «Заре» и полтавской «Ворскле»

В чемпионате Украины «Металлист-1925» прямо сейчас идёт довольно низко – на 12-й строчке. В активе клуба после 17 матчей 15 очков и сплошные поражения в последних официальных матчах.