Луческу объяснил, почему ушёл из киевского «Динамо»

Румынский специалист Мирча Луческу прокомментировал свой уход с поста главного тренера киевского «Динамо». Об отставке тренера было объявлено несколько дней назад.

«Я решил, что пришло время уйти в отставку. Наступил момент, когда нужно предоставить дорогу молодым. Я долго думал над этим решением, пообщался с президентом клуба и сказал ему, что будет лучше, если пост главного тренера займет более молодой специалист», - передает слова наставника Prosport.ro.

После увольнения из киевского клуба Луческу принял решение о завершении карьеру. Исполняющим обязанности наставника «Динамо» был назначен Александр Шовковский.