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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Киевское «Динамо» назвало нового главного тренера официально

04 Ноября 2023 • 13:48 Комментировать

Киевское «Динамо» назвало нового главного тренера после ухода румынского специалиста Мирчи Луческу.

Как сообщается на официальном сайте украинского топ-клуба, исполняющим обязанности наставника команды был назначен Александр Шовковский. До этого специалист входил в тренерский штаб Луческу и был его помощником.

В последнем поединке Украинской премьер-лиги «Динамо» потерпело минимальное поражение от «Шахтёра» со счетом 0:1. В настоящий момент киевский коллектив занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Кривбасса» на десять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Киев Александр Шовковский
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