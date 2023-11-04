Киевское «Динамо» назвало нового главного тренера после ухода румынского специалиста Мирчи Луческу.

Как сообщается на официальном сайте украинского топ-клуба, исполняющим обязанности наставника команды был назначен Александр Шовковский. До этого специалист входил в тренерский штаб Луческу и был его помощником.

В последнем поединке Украинской премьер-лиги «Динамо» потерпело минимальное поражение от «Шахтёра» со счетом 0:1. В настоящий момент киевский коллектив занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Кривбасса» на десять баллов.