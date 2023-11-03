78-летний румынский тренер Мирча Луческу объявил о том, что покидает киевское «Динамо» и завершает тренерскую карьеру. Это случилось после того, как киевляне 3 ноября в принципиальном поединке против «Шахтёра» проиграли дома с минимальным счётом.

«Хотелось бы завершить карьеру по-другому, но всему приходит конец», - сказал тренер на пресс-конференции.

Напомним, что Луческу возглавлял «Динамо» с 2020 года. Ранее с 2004 по 2016 годы румын тренировал донецкий «Шахтёр», с которым стал чемпионом страны восемь раз и взял Кубок УЕФА в 2009 году. В 2016-2017 годах работал в России - в питерском «Зените». Также на протяжении карьеры возглавлял немало итальянских, турецких и, конечно, румынских команд.

«Динамо» после 10 матчей в чемпионате Украины идет лишь на седьмом месте в турнирной таблице с 16 набранными очками.