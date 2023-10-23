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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

​«Шахтёр» ищет нового тренера

23 Октября 2023 • 17:18 Комментировать
Барселона
...
Шахтёр Донецк
25.10 19:45

На прошлой неделе «Шахтёр» объявил об отставке Патрика ван Леувена с должности главного тренера команды. Исполняющим обязанности рулевого «горняков» стал Дарио Срна, который работает в донецком клубе спортивным директором. Под руководством хорвата «горняки» в чемпионате Украины разгромили ЛНЗ со счётом 3:0.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный журналист Фабрицио Романо, «Шахтёр» сейчас работает над назначением нового тренера. Решение будет принято в ближайшие 24-48 часов.

В среду, 25 октября, «Шахтёр» сыграет в Испании против «Барселоны». Команды сойдутся в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Дарио Срна
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