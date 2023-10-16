«Шахтёр» объявил о назначении Дарио Срна – хорват стал исполняющим обязанности главного тренера команды.

Ранее чемпионы Украины объявили о расставании с Патриком ван Леувеном. С нидерландцем у руля «горняки» провели только 12 официальных матчей.

Дарио Срна в «Шахтёре» занимает должность спортивного директора. Очевидно, что в ближайшее время 41-летний хорватский специалист будет совмещать два поста.

Как известно, Дарио Срна является легендой «Шахтёра». В качестве футболиста хорват выступал за донецкую команду в 2003-2018 годах.

Ближайшими соперниками «Шахтёра» будут ЛНЗ (21 октября) и «Барселона» (25 октября).