«Шахтёр» объявил об отставке Патрика ван Леувена с должности главного тренера. Контракт был расторгнут, и стороны прекратили сотрудничество. Донецкий клуб поблагодарил нидерландского специалиста за работу и пожелал успехов в будущем.

В качестве тренера «Шахтёра» ван Леувен провёл всего лишь 12 матчей. В них команда добилась восьми побед при трёх ничьих и двух поражениях.

В последнем матче под руководством Патрика ван Леувена «Шахтёр» добился волевой победы над «Антверпеном» в Лиге чемпионов со счётом 3:2.

Ближайший матч «Шахтёр» проведёт 21 октября – против ЛНЗ.