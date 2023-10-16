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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

Экс-игрок сборной Украины: «Судаков переплюнет Зинченко и Мудрика»

16 Октября 2023 • 07:43 Комментировать

Экс-нападающий «Шахтёра» Андрей Воробей высказал мнение про полузащитника сборной Украины Георгия Судакова.

«Если он не остановится в своём развитии и будет прогрессировать, то это будет топ-игрок. Судаков переплюнет Зинченко и Мудрика: и по стоимости, и по игре в топ-клубах Европы», - передает слова Андрея «Спорт-Экспресс в Украине».

21-летний полузащитник выступает за «Шахтёр» с января 2021 года. Действующее трудовое соглашение Судакова с «горняками» рассчитано до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Андрей Воробей Георгий Судаков
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