Экс-игрок сборной Украины: «Судаков переплюнет Зинченко и Мудрика»

Экс-нападающий «Шахтёра» Андрей Воробей высказал мнение про полузащитника сборной Украины Георгия Судакова.

«Если он не остановится в своём развитии и будет прогрессировать, то это будет топ-игрок. Судаков переплюнет Зинченко и Мудрика: и по стоимости, и по игре в топ-клубах Европы», - передает слова Андрея «Спорт-Экспресс в Украине».

21-летний полузащитник выступает за «Шахтёр» с января 2021 года. Действующее трудовое соглашение Судакова с «горняками» рассчитано до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро.