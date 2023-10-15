Два сотрудника женского клуба «Кривбасс» не вернулись на Украину после матчей Лиги чемпионов

Два сотрудника женского футбольного клуба «Кривбасс» не вернулись на родину после матчей Лиги чемпионов, об этом сообщил журналист Сергей Болотников на ютуб-канале KDK.

Как отметил источник, речь идёт об SMM-специалисте Романе Лопатине и фотографе Романе Медведеве, которые пропали после матчей квалификации Лиги чемпионов против «Парижа» (0:4) и «Линчепинга» (0:3). Оба поединка проходили в Швеции 6 и 9 сентября.

Напомним, что несколько дней назад стало известно, что игрок молодёжного «Шахтёра» Александр Распутько, по данным СМИ, сбежал в Россию, где запросил политическое убежище.